Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомРИА Новости 14:32

Бородина предположила, что инфаркт мужа был вызван сильным стрессом.
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Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

РИА Новости14:32

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Актуальные Новости04:40

Шеф-редактор «Голоса» госпитализирован с инфарктом после победы дочери Алсу

Газета.Ru14:50

Шеф-редактор «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Московский Комсомолец12:56

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом после скандала

StarHit.ru11:00

Жена шеф-редактора проекта «Голос. Дети» А.Подъяпольского сообщила о его восстановлении после инфаркта

Агентство Москва14:05

Муж радиоведущей Алены Бородиной экстренно госпитализирован с инфарктом

Телепрограммавчера в 12:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Обновлено в 13:36
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению на 50 недель, несоразмерным совершенному им преступлению.
Обновлено в 15:18
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Авто

Chevrolet показал обновленный Camaro

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Космос

Находка в открытом космосе: на Марсе выявили гробницу египетского фараона – кадры

Недавно тайваньскому эксперту Скотту Уорингу удалось выявить объект, имеющий непосредственное сходство с гробницами египетских фараонов.
Обновлено вчера в 12:15
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика

Россия направила США ноту протеста в связи с приговором Бутиной

Посольство РФ в Вашингтоне направило властям США ноту протеста в связи с «неправомерным» решением суда столичного округа Колумбия в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 10:07
Футбол

Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии

«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Хоккей

Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»

19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Экономика

Из государственного золота в Эстонии остался один «негодный» слиток

Обновлено в 13:27
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКР

Организаторы акции просят принять меры по всем выявленным нарушениям для «привлечения к ответственности всех должностных лиц, превысивших свои полномочия», а в «случае усмотрения признаков уголовных преступлений» привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.
Обновлено в 13:44
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Футбол

Чех: «Это была моя последняя домашняя еврокубковая игра»

Вратарь "Арсенала" Петр Чех поделился эмоциями от матча 1/2 финала Лиги Европы Европы против "Валенсии" (3:1).
Обновлено вчера в 23:37
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