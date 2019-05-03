Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомРИА Новости вчера в 14:32

Бородина предположила, что инфаркт мужа был вызван сильным стрессом.
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Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Вокруг ТВвчера в 12:44

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

РИА Новостивчера в 14:32

Жена шеф-редактора проекта «Голос. Дети» А.Подъяпольского сообщила о его восстановлении после инфаркта

Агентство Москвавчера в 14:05

Супруга шеф-редактора шоу «Голос.Дети» сообщила о его госпитализации

РБКвчера в 16:46

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом после скандала

StarHit.ruвчера в 11:00

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Актуальные Новостивчера в 04:40

Муж радиоведущей Алены Бородиной экстренно госпитализирован с инфарктом

Телепрограмма02 мая в 12:19
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Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу

Американские медики предупредили об опасности людей, которые моют сырую курицу перед приготовлением.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Врачам и учителям заплатят за нервы, пилотам переоценят вредность

На V Всероссийской неделе охраны труда – 2019, которая состоялась в Сочи, разговор коснулся главного проводника в цифровую эпоху – компьютера.
Обновлено вчера в 23:37
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Главред американского СМИ обвинил Россию в нарушении доктрины Монро

"Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария", — заявил он, призвав американские власти оказывать еще большее давление на Москву.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Аномальный холод в Петербурге сойдет ко Дню Победы

Эксперты сообщают, что ближе к 9 мая в Северной столице количество осадков снизится, а также солнца станет больше.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Заработаться насмерть несложно

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году преждевременных смертей из-за плохого состояния окружающей среды станет больше в пять раз.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери

По словам Стефани, Каммингс схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у четырехлетней дочери.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»

Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Культура

Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ

Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Пентагон возобновляет программу анализа наблюдений за НЛО

Новые правила регистрации и анализа информации о случаях наблюдения военнослужащими неопознанных летающих объектов (НЛО) разработаны Военно-морскими силами (ВМС) США, пишет 2 мая газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 09:21
Театры

Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Барецкий рассказал про видео, где Резник на корпоративе курит анашу

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, как раньше любил покурить наркотические вещества вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
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