Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомРИА Новости 14:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Обновлено в 09:08
Футбол
Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Технологии
Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы
Обновлено в 12:08
Авто
В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106
Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено в 10:24
Общество
Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту
Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Обновлено в 09:36
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Кино
Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»
Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты
TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией
План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50