Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомИзвестия 15:07
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35
Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 19:55
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Игры
Risk of Rain 2 стала «миллионером» за месяц в раннем доступе
Онлайновый шутер с элементами рогалика Risk of Rain 2 вышел в ранний доступ Steam 28 марта 2019 года.
Обновлено в 13:46
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Общество
В Таиланде впервые за почти 70 лет пройдет коронация короля
Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) пройдет в субботу в Бангкоке.
Обновлено в 17:02
Авто
59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Кино
Эмилия Кларк назвала последние серии «Игры престолов» безумием
Финальные серии «Игры престолов» обещают быть безумными. По крайней мере так считает исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк.
Обновлено в 18:55
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Политика
США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2»
Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 14:24
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Рубин» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги
Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях
По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова.
Обновлено в 19:18