Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомИзвестия вчера в 15:07

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Политика Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.

Общество Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).

Экономика Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Армия и оружие Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III Американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в будущем разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Авто В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106 Энтузиасты компании TRS Racing из польского города Ченстохов, показали свой вариант тюнинга автомобиля ВАЗ-2106.

Политика Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Армия и оружие В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Армия и оружие Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала.

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.

Общество Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.

Здоровье Медики развенчали самые популярные мифы о клещах Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.