Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктомИзвестия вчера в 15:07

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
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Супруга шеф-редактора шоу «Голос.Дети» сообщила о его госпитализации

РБКвчера в 16:46

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом после скандала

StarHit.ruвчера в 11:00

Жена шеф-редактора проекта «Голос. Дети» А.Подъяпольского сообщила о его восстановлении после инфаркта

Агентство Москвавчера в 14:05

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Вокруг ТВвчера в 12:44

Редактор Первого канала Александр Подъяпольский попал в больницу с инфарктом после скандала на шоу «Голос. Дети»

Дни24вчера в 09:14

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

РИА Новостивчера в 14:32

Муж радиоведущей Алены Бородиной экстренно госпитализирован с инфарктом

Телепрограмма02 мая в 12:19
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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США

Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Общество

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Политика

Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент

Обновлено в 01:33
Экономика

Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие

Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III

Американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в будущем разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Обновлено в 00:21
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Обновлено в 01:22
Авто

В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106

Энтузиасты компании TRS Racing из польского города Ченстохов, показали свой вариант тюнинга автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено в 01:18
Политика

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.
Обновлено в 01:32
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Баскетбол

«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повел в серии

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Медики развенчали самые популярные мифы о клещах

Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
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