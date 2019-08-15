Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»РИА Новости 07:36

Продюсер пояснил, что в дальнейшем певец будет исполнять исключительно собственный репертуар, так что покупающим билеты зрителям стоит это учитывать. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать только на официальных концертах с участием самого Разина.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Представитель Шатунова разъяснил ситуацию с песней «Белые розы»

RT на русском09:53

Шатунов продолжит исполнять репертуар «Ласкового мая»

Известия09:34

Юрий Шатунов отказался от песен «Ласкового мая»

Газета.Ru06:03

Юрий Шатунов отказался петь песни «Ласкового мая»: он их «перерос»

Московский Комсомолец08:10

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

РИА Новости07:36

Завяли розы: Шатунов больше не будет петь песни «Ласкового мая»

Вести.Ru08:13

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

Аргументы недели03:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия

Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском

Обновлено в 03:44
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество

«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина

Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Обновлено в 14:40
Технологии

«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье

В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Общество

ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Автомобиль СК попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве

Обновлено в 12:55
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия

На севере Москвы потушили пожар в ангаре

Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Спорт

Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Здоровье

В молочной продукции брянских производителей выявили фальсификат

По данным Россельхознадзора местные производители заменили молочное сырье на растительные компоненты.
Обновлено в 09:17
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Гаджеты

OPPO выпустит смартфон будущего для россиян

Обновлено в 05:10
Экономика

Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.
Обновлено в 09:14
Хоккей

«Сибирь» обыграла чешский клуб «Пираты» в контрольном матче

Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили чешский клуб "Пираты" из Хомутова в предсезонном контрольном матче в рамках сбора команды в Чехии.
Обновлено в 14:07
Происшествия

«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам

Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено в 09:03
Общество

Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы

Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Мина в отделении «Почты России» на Бухарестской оказалась настоящей

Обновлено в 12:41
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве

Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.
Обновлено в 12:36
Общество

СМИ сообщили о появлении на сайте Headhunter вакансии снайпера для работы на акциях

На сайте поиска работы Headhunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.
Обновлено в 11:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России

Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Авто

Обновление добралось до хэтча Honda Civic спустя год

Honda представила хэтчбек Civic 2020 модельного года.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова родила сына

Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 11:50
Авто

На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi

На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Шатунов
Певец
Советский и российский певец, бывший солист группы «Ласковый май».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное