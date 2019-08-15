Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»РИА Новости 07:36
Продюсер пояснил, что в дальнейшем певец будет исполнять исключительно собственный репертуар, так что покупающим билеты зрителям стоит это учитывать. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать только на официальных концертах с участием самого Разина.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено в 13:09
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
На севере Москвы потушили пожар в ангаре
Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Здоровье
В молочной продукции брянских производителей выявили фальсификат
По данным Россельхознадзора местные производители заменили молочное сырье на растительные компоненты.
Обновлено в 09:17
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Экономика
Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.
Обновлено в 09:14
Хоккей
«Сибирь» обыграла чешский клуб «Пираты» в контрольном матче
Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили чешский клуб "Пираты" из Хомутова в предсезонном контрольном матче в рамках сбора команды в Чехии.
Обновлено в 14:07
Происшествия
«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам
Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Общество
Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы
Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Наука
Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве
Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.
Обновлено в 12:36
Общество
СМИ сообщили о появлении на сайте Headhunter вакансии снайпера для работы на акциях
На сайте поиска работы Headhunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.
Обновлено в 11:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Авто
Обновление добралось до хэтча Honda Civic спустя год
Honda представила хэтчбек Civic 2020 модельного года.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 11:50
Авто
На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50