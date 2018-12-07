Футбол
Шатов заявил о готовности сыграть 90 минут в матче с «Рубином»
Шатов заявил о готовности сыграть 90 минут в матче с «Рубином»РИА Новости03:46
Полузащитник петербургского "Зенита" Олег Шатов заявил, что он полностью выздоровел и готов провести 90 минут в матче против казанского "Рубина", но окончательное решение зависит от главного тренера команды Сергея Семака.
РИА Новости03:46
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Олег Шатов: Должны порадовать болельщиков в последней домашней игре года
Телеканал Санкт-Петербург03:39
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Рубином»
Напомним, «Зенит» 3 декабря уступил «Арсеналу» со счётом 4:2. По словам Семака, сине-бело-голубые провели матч ниже своих возможностей, и соперники этим воспользовались.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»
Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали.
Обновлено в 04:47
Футбол
Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом
Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 05:08
Футбол
Гризманн может заменить Роббена в «Баварии»
Гризманн должен будет заменить Роббена, который ранее сообщил, что проводит свой последний сезон в «Баварии».
Обновлено в 04:40
Футбол
«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.
Обновлено в 04:42
Футбол
«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов
Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 05:04
Футбол
«Бетис» разгромил «Расинг» в Кубке Испании
«Бетис» на своем поле провел ответный матч с «Расингом» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.
Обновлено в 04:52
Футбол
В Профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы
Обновлено в 04:55
Футбол
«Крылья Советов» напоят болельщиков горячим чаем на матче с «Ростовом»
"Крылья Советов" бесплатно угостят болельщиков горячим чаем на матче 17-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", сообщается на официальном сайте самарской команды.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии
Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду
Бывший форвард Барселоны, мадридского Реала и сборной Бразилии Роналдо рассказал, чем он отличается от нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:48
Футбол
Вратарь сборной США подписал контракт с «Манчестер Сити»
23-летний голкипер обошелся «горожанам» в 7,5 миллионов долларов.
Обновлено в 04:11
Футбол
Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции
Обновлено в 02:59