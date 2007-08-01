Футбол

Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»RT на русском 05:58

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов опроверг информацию о трансфере в «Краснодар» после окончания сезона.
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Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»

RT на русском05:58

Шатов: переход в «Краснодар»? Я сосредоточен на выступлении за «Зенит»

Чемпионат04:10

Шатов не собирается возвращаться в «Краснодар»

Sport.ru05:57
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Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Происшествия

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.
Обновлено в 05:45
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество

Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: надеемся, что судьба путевок в РПЛ решится в честной борьбе

Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал информацию об обеспокоенности руководителей сразу нескольких клубов назначением арбитра из Нижнего Новгорода Игоря Низовцева на матч первенства Олимп ФНЛ "Балтика" - "СКА-Хабаровск".
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Футбол

Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКА

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Обновлено в 04:52
Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа

Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры

Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований

После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»

7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова

Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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