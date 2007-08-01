Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»RT на русском 05:58

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов опроверг информацию о трансфере в «Краснодар» после окончания сезона.

Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»

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