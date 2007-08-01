Футбол
Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»RT на русском 05:58
Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов опроверг информацию о трансфере в «Краснодар» после окончания сезона.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Происшествия
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.
Обновлено в 05:45
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество
Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии
Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Гендиректор «СКА-Хабаровск»: надеемся, что судьба путевок в РПЛ решится в честной борьбе
Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал информацию об обеспокоенности руководителей сразу нескольких клубов назначением арбитра из Нижнего Новгорода Игоря Низовцева на матч первенства Олимп ФНЛ "Балтика" - "СКА-Хабаровск".
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Футбол
Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКА
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа
Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры
Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество
В России изменят систему питания школьников
Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47