Футбол

Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»RT на русском 05:58

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов опроверг информацию о трансфере в «Краснодар» после окончания сезона.
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«Я не веду никаких переговоров», - хавбек «Зенита» Шатов о переходе в «Краснодар»

Блокнот Краснодар09:21

Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»

RT на русском05:58

Шатов: переход в «Краснодар»? Я сосредоточен на выступлении за «Зенит»

Чемпионат04:10

Шатов не собирается возвращаться в «Краснодар»

Sport.ru05:57
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин почтил память погибших в «Шереметьево»

Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал дань памяти погибшим в страшной катастрофе, произошедшей на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево».
Обновлено в 09:39
Наука

В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Экономика

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена в попытке скрыть хищения

Петренко отметила, что шесть участников организованного преступного сообщества с августа по апреля похитили нефть из трубопровода на сумму не менее 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 10:20
Наука

«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры

Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Технологии

Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют Binance

Хакеры сняли 7.000 биткойнов, используя разные техники, "включая фишинг, вирусы и прочие атаки", говорится в сообщении генерального директора Binance Чжао Чанпэна на сайте компании.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Политика

Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию

Обновлено в 09:42
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала откровенное фото

Наталья Водянова опубликовала откровенное фото из массажного салона в своем Instagram.
Обновлено в 07:56
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе

Примерно 75% ВИЧ-инфицированных россиян знают о своем диагнозе, остальные — не подозревают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Общество

Власти Пятигорска устроили военный парад с участием дошкольников

Принимал парад на площади у Вечного Огня глава Пятигорска.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Экономика

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Спорт

Александр Логинов женится в мае

Обновлено в 09:37
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский активно превращается в «говорящую голову»

Пока проигравший выборы Петр Порошенко благополучно управляет страной, избранный президент Украины Владимир Зеленский в стремлении к саморекламе отметился показательным PR-ходом в так называемый день примирения.
Обновлено в 10:20
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Культура

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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