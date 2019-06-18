Футбол
Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в АвстрииСпорт-Экспресс 15:11
В ходе игры дублем отметился Олег Шатов, еще гол забил Антон Заболотный. На завтрашний день запланированы две тренировки; ближайший матч "Зенит" проведет 21 июня против австрийского "Ваккера".
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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днем03:51
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
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По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
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Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
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В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
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Обновлено в 03:15
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
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Оливия Уайлд и Джон Хэмм снимутся у Клинта Иствуда
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
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В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Обновлено в 17:03