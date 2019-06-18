Футбол

Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в АвстрииСпорт-Экспресс 15:11

В ходе игры дублем отметился Олег Шатов, еще гол забил Антон Заболотный. На завтрашний день запланированы две тренировки; ближайший матч "Зенит" проведет 21 июня против австрийского "Ваккера".
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Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в Австрии

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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24

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ФК «Зенит» отправился на летние тренировочные сборы

Piter.tv03:27
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Армия и оружие

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
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«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

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Политика

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«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля»

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Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
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Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Политика

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Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
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Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.
Обновлено в 14:32
Финансы

Российский рынок ушел в коррекцию, рубль прибавляет

Евро стоит 72,17 рубля, в начале торгов валюта прибавила 0,03%.
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Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
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Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Происшествия

Оливия Уайлд и Джон Хэмм снимутся у Клинта Иствуда

Оливия Уайлд и Джон Хэмм присоединились к актёрскому составу нового фильма Клинта Иствуда "Баллада о Ричарде Джуэлле".
Обновлено в 13:17
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В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
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Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом

В России граждан, сдающим жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 18:18
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На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
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В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». В главной роли снялась Кирстен Данст.
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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

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Здоровье

Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику

Вместе с главным областным патологоанатомом перед судом предстанут еще два врача, которые участвовали в фальсификации.
Обновлено в 17:03
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