Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в АвстрииСпорт-Экспресс 15:11

В ходе игры дублем отметился Олег Шатов, еще гол забил Антон Заболотный. На завтрашний день запланированы две тренировки; ближайший матч "Зенит" проведет 21 июня против австрийского "Ваккера".

Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в Австрии

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