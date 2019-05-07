Футбол
Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»МК-Спорт вчера в 11:38
В нынешнем сезоне Шатов провел за "Зенит" 26 матчей, забив 3 голаи отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Олег Шатов уже выступал за "Краснодар" во втором круге чемпионата 2017-2018 годов, когда покинул "Зенит" из-за конфликта с тренером Роберто Манчини.
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Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»
Советский спортвчера в 10:22
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