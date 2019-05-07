Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»МК-Спорт вчера в 11:38

В нынешнем сезоне Шатов провел за "Зенит" 26 матчей, забив 3 голаи отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Олег Шатов уже выступал за "Краснодар" во втором круге чемпионата 2017-2018 годов, когда покинул "Зенит" из-за конфликта с тренером Роберто Манчини.

Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»

Спорт день за днем

Политика Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Финансы ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Политика Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat.

Наука Солнцезащитный крем признали потенциально опасным Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.

Экономика Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".

Авто Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.

Общество Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Футбол «Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.

Футбол Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.

Политика Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги» Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Общество Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.

Происшествия Теракт конкурентов: названы версии авиакатастрофы SS-100 Некоторые эксперты отмечают, что причиной катастрофы могла стать коммерческая диверсия конкурентов авиакомпании "Сухой", так как в данный момент на мировом рынке гражданской авиации сложилась очень непростая конкурентная обстановка.

Кино HBO назвал ошибкой стакан из Starbucks, появившийся в «Игре престолов» HBO пошутил по поводу кофейного стакана из сети Starbucks, который появился в 4 серии 8-го, заключительного сезона «Игры престолов».

Авто Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren Суперкар получит достаточно просторный салон и объемный багажник. К тому же новинка будет пригодна для дальних путешествий.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.