Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»МК-Спорт 11:38

В нынешнем сезоне Шатов провел за "Зенит" 26 матчей, забив 3 голаи отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Олег Шатов уже выступал за "Краснодар" во втором круге чемпионата 2017-2018 годов, когда покинул "Зенит" из-за конфликта с тренером Роберто Манчини.

Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»

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