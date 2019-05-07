Футбол

Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»МК-Спорт 11:38

В нынешнем сезоне Шатов провел за "Зенит" 26 матчей, забив 3 голаи отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Олег Шатов уже выступал за "Краснодар" во втором круге чемпионата 2017-2018 годов, когда покинул "Зенит" из-за конфликта с тренером Роберто Манчини.
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Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»

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Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

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Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Sport24.ru10:10

«Краснодар» работает по переходу Шатова

Спорт-Экспресс10:00

Олег Шатов хочет вернуться в «Краснодар»

Петербургский дневник10:54

«Краснодар» ведет переговоры с «Зенитом» по Шатову

Soccer.ru10:11
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Олег Шатов
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Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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