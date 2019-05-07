Футбол

Шатов может летом снова перейти из «Зенита» в «Краснодар»МК-Спорт вчера в 11:38

В нынешнем сезоне Шатов провел за "Зенит" 26 матчей, забив 3 голаи отдав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Олег Шатов уже выступал за "Краснодар" во втором круге чемпионата 2017-2018 годов, когда покинул "Зенит" из-за конфликта с тренером Роберто Манчини.
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СМИ: «Краснодар» намерен приобрести Шатова

Матч ТВвчера в 10:36

Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»

Советский спортвчера в 10:22

«Краснодар» ведет переговоры с «Зенитом» по Шатову

Soccer.ruвчера в 10:11

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Sport24.ruвчера в 10:10

Олег Шатов хочет вернуться в «Краснодар»

Петербургский дневниквчера в 10:54

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Sports.ruвчера в 10:30

«Краснодар» начал переговоры о переходе Шатова

Спорт день за днемвчера в 10:24
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Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

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«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

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Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
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Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
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Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
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Тор обматерил Капитана Америку в видео со съемок «Мстителей»

Сыгравший Капитана Америку в франшизе «Мстители» актер Крис Эванс представил видео, снятое в процессе съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 14:58
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Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон

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Обновлено вчера в 17:30
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Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»

Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
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В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

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Обновлено вчера в 08:42
Игры

Dead Cells переезжает на мобильные платформы

Учитывая, насколько важна точность в уготованных игрокам испытаниях, разработчики переработают интерфейс и управление под портативные платформы.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол

Лопетеги может возглавить «Баварию»

52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
Обновлено вчера в 14:40
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Обновлено вчера в 14:04
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
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Происшествия

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Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено вчера в 18:04
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 10:38
Политика

Канада выделит на исследование Арктики более $20 млн

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

На руднике «Удачный» в Якутии произошло загазирование

Система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике «Удачный» в траншейном штреке №8 горизонта -425м.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских Военно-морских сил (ВМС).
Обновлено вчера в 20:00
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Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

«Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение.
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Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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