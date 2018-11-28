Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
Газета.Ru
12:38

Зенит — Копенгаген
завтра
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС. Футболисты не выйдут на поле из-за трав, об этом сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Газета.Ru12:38
Сергей Семак
Он еще не провел ни одной полноценной тренировки, его появления завтра ждать не стоит. Надеемся и верим в то, что он сыграет до Нового года, но он слишком много пропустил, травма была серьезной. Сложно сказать насколько ему удастся полноценно включиться в работу.
— Сергей Семак, российский футболистПетербургский дневник 12:59

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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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