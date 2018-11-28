Он еще не провел ни одной полноценной тренировки, его появления завтра ждать не стоит. Надеемся и верим в то, что он сыграет до Нового года, но он слишком много пропустил, травма была серьезной. Сложно сказать, насколько ему удастся полноценно включиться в работу.