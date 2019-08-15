Футбол

Шатов и Дриусси не сыграют с «Ахматом». Участие Малкома под вопросомSport24.ru 04:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не сыграет против «Ахмата» в матче 6-го тура РПЛ.
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Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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