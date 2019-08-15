Футбол

Шатов, Малком и Дриусси могут пропустить матч «Зенита» с «Ахматом»Piter.tv 05:03

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.
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Малком может пропустить матч с «Ахматом», Друсси и Шатов точно не сыграют

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
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