Футбол
Шатов, Малком и Дриусси могут пропустить матч «Зенита» с «Ахматом»Piter.tv 05:03
Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на ответный матч с «Туном»
Стал известен состав "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Туна".
Обновлено в 11:28
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с привлечением наемников
После покушения глава венесуэльского МИД заявил, что к покушению на президента причастны бывший генеральный прокурор страны Ортега Диас, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, а также экс-президент Колумбии Альваро Урибе, действовавшие совместно с одним из лидеров оппозиции Венесуэлы Хулио Борхесом.
Обновлено в 04:53
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено вчера в 16:34
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Политика
Чавушоглу: Турцию официально не исключали из программы F-35
Как сообщает РИА Новости, в четверг, 15 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что речь об официальном исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет.
Обновлено в 06:14
Политика
На Трампа подают в суд 13 американских штатов
Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Медведев поручил представить к наградам экипаж А321
Обновлено в 08:00
Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский возглавил список самых влиятельных людей Украины
Журнал "Новое время" опубликовал список из ста самых влиятельных людей Украины.
Обновлено в 08:38
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено вчера в 06:35
Киберспорт
Smile дал прогноз на групповой этап The International 2019
Аналитик и комментатор студии RuHub Сергей Smile Ревин назвал фаворитов и аутсайдеров групповой стадии The International 2019 по Dota 2. По мнению кастера, в группе A за выход в верхнюю сетку плей-офф будут бороться Team Liquid, Team Secret, TNC Predator и еще два коллектива, а чемпионат покинет Mineski.
Обновлено в 02:28
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
В РФ сжимается рынок инвестиционного страхования жизни
В РФ упала доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков.
Обновлено в 04:37
Общество
Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии
Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:38
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32