Футбол
Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросомМатч ТВ 04:48
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море
Как сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, учения проходили на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме
Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Хоккей
Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть
Трехкратный чемпион мира, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что шансы на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2022 года есть.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Футбол
Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Банда похитителей детей осуждена в Самарской области
Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07