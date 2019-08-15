Футбол

Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросомМатч ТВ 04:48

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Малком может пропустить матч с «Ахматом», Друсси и Шатов точно не сыграют

Sports.ru04:28

Новичок «Зенита» за 40 млн евро сломался уже после второго матча. Участие Малкома в игре с «Ахматом» под вопросом

Фонтанка.Ру05:26

Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

Чемпионат05:03

Малком, Дриусси и Шатов не работали в общей группе

Матч ТВ05:45

Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом

Sport24.ru04:16

Сергей Семак: «Шатов и Дриусси не сыграют с „Ахматом“, участие Малкома под вопросом»

Спорт-Экспресс04:23

Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

78.ru04:14
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском

Обновлено в 06:44
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Культура

Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство

Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море

Как сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, учения проходили на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме

Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Наука

Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга

Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Хоккей

Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть

Трехкратный чемпион мира, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что шансы на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2022 года есть.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет

Обновлено в 08:48
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Авто

УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»

За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Футбол

Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»

Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Банда похитителей детей осуждена в Самарской области

Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 10:41
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
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