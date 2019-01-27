Экономика

Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрдИзвестия 00:35

Экономика США потеряла по меньшей мере $6 млрд в результате самого долгого шатдауна в истории страны. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные S&P Global Ratings.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно, во сколько обошелся шатдаун США

Газета.Ru02:27

Эксперты подсчитали убытки экономики США из-за шатдауна

Народные новости01:08

Остановка работы правительства США принесла убытки на $6 млрд

REGNUM00:24

Ущерб экономике США от шатдауна оценили в $6 млрд

News.ru00:47

S&P оценило потери экономики США от шатдауна

РБКвчера в 21:12

S&P: экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

Коммерсантъвчера в 19:56

Эксперты оценили убытки США из‐за шатдауна

Телеканал 360°вчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа

В Саратовской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в рабочем поселке Лысые Горы.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено в 02:49
Происшествия

На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви

В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси

Посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года картина уличного художника Бэнкси украдена из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Локализован пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека. Об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.
Обновлено в 02:45
Спорт

Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено 25 января в 21:12
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов

47 рейсов задержаны и 11 отменены в московских аэропортах из-за продолжающегося снегопада.
Обновлено в 01:09
Транспорт

По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Трое детей погибли во время пожара в Курганской области

Во время пожара в частном доме в Курганской области погибли трое малолетних детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:48
Политика

В Петербурге пройдет парад в честь 75-летия со дня снятия блокады

В Санкт-Петербурге 27 января пройдет парад в честь 75-летия со дня освобождения Ленинграда от осады города немецко-фашистскими захватчиками.
Обновлено 24 января в 18:34
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Япония: последователи известной секты не дремлют

Отправитель некоторых писем подписался Сёко Асахара, тем же именем, которое носил казненный в прошлом году основатель культа «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Обновлено вчера в 19:50
Общество

Умер глава московского департамента региональной безопасности

«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов

Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Политика

Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене

Ранее Помпео в программе The Laura Ingraham Show заявил, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле, в том числе не исключено и военное вмешательство.
Обновлено в 02:41
Авто

Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз

Обновлено в 03:24
Общество

Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Собчак объяснила уход из студии НТВ

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли и один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.
Обновлено в 01:25
Происшествия

На трассе «Крым» под Москвой 26 января произошло 35 ДТП

Пять человек получили травмы в 35 ДТП, которые произошли в субботу на трассе "Крым" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье

Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Обновлено вчера в 23:09
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Несколько человек ранены в стычках с полицией в Париже

Несколько человек получили ранения в результате столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже.
Обновлено вчера в 10:48
Главное