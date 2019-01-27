Экономика

Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрдИзвестия 00:35

Экономика США потеряла по меньшей мере $6 млрд в результате самого долгого шатдауна в истории страны. Об этом в воскресенье, 27 января, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные S&P Global Ratings.
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Остановка работы правительства США принесла убытки на $6 млрд

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Ущерб экономике США от шатдауна оценили в $6 млрд

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Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрд

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Эксперты подсчитали убытки экономики США из-за шатдауна

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S&P оценило потери экономики США от шатдауна

РБКвчера в 21:12

S&P: экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

Коммерсантъвчера в 19:56

Эксперты оценили убытки США из‐за шатдауна

Телеканал 360°вчера в 18:24
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Единоборства

Бэйдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

Обновлено в 00:15
Общество

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Собчак объяснила уход из студии НТВ

Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода

В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.
Обновлено вчера в 17:15
Авто

Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

«Память — это начало»: почему люди забывают о холокосте

Примерно столько же человек сочли, что евреи используют память о холокосте для продвижения своих целей.
Обновлено вчера в 16:02
Наука

Названа польза ежедневного употребления аспирина

Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

В России отмечают 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Обновлено в 00:46
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов

Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Авто

Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Наука

Ученые создали подушку против храпа

Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Здоровье

Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Участника Comedy Club Тимура Батрутдинова не пустили в США

У звезды Comedy Club Тимура Батрутдинова сорвались американские гастроли, об этом сам юморист заявил сегодня подписчикам своей страницы в Инстаграм.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Смерч в аэропорту Антальи сняли на видео

В Сети появилось видео смерча в аэропорту турецкой Антальи.
Обновлено вчера в 09:33
Хоккей

Столичный дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ 2019 года

Обновлено вчера в 23:24
Кино

Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»

В 2016 году вышла одноименная комедия. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников".
Обновлено в 01:22
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