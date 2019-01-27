Шатдаун обошелся экономике США в $6 млрдИзвестия 00:35

Экономика США потеряла по меньшей мере $6 млрд в результате самого долгого шатдауна в истории страны. Об этом в воскресенье, 27 января, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные S&P Global Ratings.

Единоборства Единоборства Бэйдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.

Транспорт Транспорт Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Происшествия Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар "В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160 Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.

Происшествия Происшествия Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больнице Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.

Политика Политика Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.

Происшествия Происшествия В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак объяснила уход из студии НТВ Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Политика Политика В Раде рассказали о газовом обмане ЕС Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.

Общество Общество «Память — это начало»: почему люди забывают о холокосте Примерно столько же человек сочли, что евреи используют память о холокосте для продвижения своих целей.

Наука Наука Названа польза ежедневного употребления аспирина Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Общество Общество В России отмечают 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Общество Общество Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.

Политика Политика Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Авто Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

Происшествия Происшествия Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца.

Армия и оружие Армия и оружие Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз» У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.

Общество Общество Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей» Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.

Наука Наука Ученые создали подушку против храпа Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.

Здоровье Здоровье Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Участника Comedy Club Тимура Батрутдинова не пустили в США У звезды Comedy Club Тимура Батрутдинова сорвались американские гастроли, об этом сам юморист заявил сегодня подписчикам своей страницы в Инстаграм.

Происшествия Происшествия Смерч в аэропорту Антальи сняли на видео В Сети появилось видео смерча в аэропорту турецкой Антальи.

Хоккей Хоккей Столичный дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ 2019 года