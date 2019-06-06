Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем 12:55

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Экономика Россиянок поддержат за рождение первенца Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Политика Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Технологии Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Происшествия В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.

Происшествия В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали «Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.

Гаджеты Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.

Футбол Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм) Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.

Футбол СМИ огласили календарь первого тура РПЛ Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Игры Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.

Транспорт В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог "В настоящий момент прорабатываются варианты размещения 10 канатных дорог в других районах Москвы, где их создание может помочь решению транспортных задач города", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Наука Популярность полового размножения объяснили защитой от рака Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.

Политика Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.

Общество Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.