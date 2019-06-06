Футбол

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем 12:55

42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
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«Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера

РБК10:24

Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online10:12

Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионатвчера в 15:08

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Sportbox.RU10:05

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Спорт день за днем12:55

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Матч ТВ10:05

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спортвчера в 13:45
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Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Политика

Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено вчера в 14:16
Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:34
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Технологии

Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе

На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали

«Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.
Обновлено в 13:18
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Обновлено в 02:44
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Футбол

Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм)

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
Обновлено в 13:54
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Игры

Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:36
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Транспорт

В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог

"В настоящий момент прорабатываются варианты размещения 10 канатных дорог в других районах Москвы, где их создание может помочь решению транспортных задач города", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Обновлено в 12:23
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика

Кириенко заявил о запросе молодежи на «трушность»

Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO

Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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