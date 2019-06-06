Футбол

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем 12:55

42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
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«Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера

РБК10:24

Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online10:12

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Матч ТВ10:05

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Sportbox.RU10:05

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

Республика Татарстан10:51

Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионатвчера в 15:08

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спортвчера в 13:45
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Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика

Матвиенко заявила о важности недопущения новой холодной войны

Недопущение новой холодной войны — главный вопрос, который волнует всех людей вне зависимости от того, в какой стране они проживают.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Энергетика

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально

На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
Обновлено в 10:56
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Участник группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что состояние Бари Алибасова тяжелое, сейчас он находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:05
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании

Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Происшествия

13-летняя девочка утонула в Финском заливе

Обновлено в 10:40
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Наука

У собак стресс появляется, когда в депрессии их хозяева

Обновлено в 13:09
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено в 11:20
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали сумму трансфера Азара

Обновлено в 16:07
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В день крушения малайзийского боинга возле Украины находились 170 военных из РФ

Более 170 российских военных находились возле украинской границы в тот день, когда был сбит малайзийский Boeing-777.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Дагестане задержали все руководство комитета по лесному хозяйству

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей Ранее СКР объявил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управления Росреестра Дагестана, его бывшего руководителя Сафиюла Магомедова, а также и.о. главы Шамиля Гаджиева.
Обновлено в 13:24
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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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