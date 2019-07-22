Футбол
Шаронов не попал на концерт «Металлики» из-за матча с «Динамо»Спорт-Экспресс 02:43
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".
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«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
Чемпионатвчера в 16:57
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