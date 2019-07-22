Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".

Шаронов не попал на концерт «Металлики» из-за матча с «Динамо»

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