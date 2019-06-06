Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»Республика Татарстан 10:51

Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин». Он руководил тренерским штабом молодежной команды клуба на протяжении двух предыдущих сезонов.
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«Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера

РБК10:24

Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online10:12

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Матч ТВ10:05

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Sportbox.RU10:05

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

Республика Татарстан10:51

Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионатвчера в 15:08

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спортвчера в 13:45
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Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
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Экономика

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Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
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Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Обновлено в 08:10
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Экономика

Фонд развития Дальнего Востока готов вложить до 2 млрд рублей в агрохолдинг в Приморье

Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей.
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
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Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

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Экономика

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Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
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В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Специалисты Роскачества рассказали о надёжных паролях для соцсетей

Эксперты Роскачества дали советы относительно того, как придумать надёжный пароль и уберечь от взлома аккаунты в соцсетях.
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Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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