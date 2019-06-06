Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем вчера в 12:55

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Футбол Сборная России по футболу прибыла в Саранск Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.

Происшествия В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Армия и оружие Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.

Хоккей «Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Политика Саакашвили отказался возглавить партию Кличко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.

Энергетика Цены на нефть стабилизировались Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.

Происшествия Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве "В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Общество ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.

Политика Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба» Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».

Происшествия Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Политика В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.

Кино Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном» Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.

Политика На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В России с 2020 года увеличат материнский капитал Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.