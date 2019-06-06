Футбол

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем вчера в 12:55

42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
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«Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера

РБКвчера в 10:24

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спорт05 июня в 13:45

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Матч ТВвчера в 10:05

«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

Sportbox.RUвчера в 10:05

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Спорт день за днемвчера в 12:55

Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионат05 июня в 15:08

Роман Шаронов стал и.о. главного тренера «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 10:12
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия

Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»

Обновлено в 01:33
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено 05 июня в 19:34
Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Саранск

Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП

В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Хоккей

«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве

"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.
Обновлено в 01:27
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Обновлено в 01:11
Политика

Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке

Обновлено в 00:45
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Политика

В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено 05 июня в 02:16
Политика

На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы

Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова сбросила пять килограммов

Благодаря новой детокс-программе звезде удалось сбросить пять килограммов. Результаты довольная актриса продемонстрировала поклонникам.
Обновлено вчера в 23:40
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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