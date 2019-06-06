Футбол
Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»Спорт день за днем вчера в 12:55
42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
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«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера
Sportbox.RUвчера в 10:05
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено 05 июня в 19:34
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Саранск
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Приморье водитель Lexus погиб в страшном ДТП
В Приморье произошло ДТП с участием иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве
"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.
Обновлено в 01:27
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Политика
Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»
Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Политика
На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сбросила пять килограммов
Благодаря новой детокс-программе звезде удалось сбросить пять килограммов. Результаты довольная актриса продемонстрировала поклонникам.
Обновлено вчера в 23:40