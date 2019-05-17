Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода БердыеваМатч ТВ 06:33

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов является кандидатом на пост главного тренера казанской команды. По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.

Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева

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