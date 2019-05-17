Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода БердыеваМатч ТВ 06:33
Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов является кандидатом на пост главного тренера казанской команды. По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
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Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
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Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
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Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
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На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
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Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
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В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
У следствия есть вопросы к экипажу сгоревшего SSJ-100
Следствие не имеет особых претензий к техническому состоянию самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в Шереметьево.
Обновлено в 09:35
Общество
В Ростов прибыл Дмитрий Медведев
В Ростовскую область с рабочим визитом прилетел председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины
Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество
Уволен директор новосибирской клиники Мешалкина
После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.
Обновлено в 00:36
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Путешествия
Швейцарию посетила группа из 12 тыс. китайских туристов
Обновлено в 09:12
Происшествия
Главу района Дагестана уличили во взятке
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Зеленский станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
Обновлено вчера в 06:57
Игры
В PlayStation Store запустили распродажу игр от Ubisoft
В рамках акции «Майские скидки» в PS Store снизили цены на Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry V, Anthem и Red Dead Redemption 2. 14 мая в магазине также началась распродажа игр от японских разработчиков.
Обновлено в 09:44
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Политика
Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах
Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Обновлено в 08:33