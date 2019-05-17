Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода БердыеваМатч ТВ 06:33

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов является кандидатом на пост главного тренера казанской команды. По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
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Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева

Матч ТВ06:33

Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Бомбардир.ру04:09

Шаронов может возглавить «Рубин»

Советский спорт03:47

Шаронов может стать главным тренером «Рубина»

Sport24.ru03:17

Шаронов может стать главным тренером «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online02:55

Шаронов может возглавить «Рубин»

Sports.ru04:26

Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева

Чемпионат04:04
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

ОДК впервые показала на выставке новый двигатель для вертолета Ка-32

"ОДК на ХІІ международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впервые представляет вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолета Ка-32", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:36
Политика

Зеленский распустит Верховную Раду

В Конституции Украины есть три главных причины, из-за которых президент может распустить Раду – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседание в течении месяца, а также при невозможности сформировать правительство.
Обновлено в 02:37
Политика

Канцлер Австрии уверен, что проект «Северный поток — 2» реализуют

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 05:07
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины

Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Игры

Эксклюзивы PlayStation выйдут на ПК. Названы цены и даты

Detroit: Become Human - 349 рублей (до 13 июня действует скидка, потом цена составит 999 рублей), релиз обозначен как "осень", без конкретной даты.
Обновлено в 04:38
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка

Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.
Обновлено в 03:35
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Политика

Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной

В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

Обновлено в 02:18
Хоккей

Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Наука

Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Великобритания отменит бумажные миграционные карты для иностранцев

С 20 мая Великобритания полностью откажется от миграционных карт, которые нужно заполнять иностранцам при въезде в страну.
Обновлено в 06:05
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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