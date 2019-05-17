Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода БердыеваМатч ТВ 06:33

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов является кандидатом на пост главного тренера казанской команды. По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева

Матч ТВ06:33

Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева

Чемпионат04:04

Шаронов может возглавить «Рубин»

Sports.ru04:26

Шаронов может стать главным тренером «Рубина»

Sport24.ru03:17

Шаронов может стать главным тренером «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online02:55

Шаронов может возглавить «Рубин»

Советский спорт03:47

Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Бомбардир.ру04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Происшествия

Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции

В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд

Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Белый дом заподозрил Иран в подготовке к нанесению удара по США

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа якобы уверены, что Иран готовится развязать войну с Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь

Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке

Обновлено в 09:04
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Кино

Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными

Выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе, признал эксперт организации Иэн Хендерсон.
Обновлено в 10:43
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Футбол

Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не купит Гризманна

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил вариант с покупкой Антуана Гризманна.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика

Турция и Россия провели первое заседание рабочей группы по Идлибу

В Анкаре 16—17 мая прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
Обновлено в 11:02
Кино

Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети

Обновлено в 10:41
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Москве у резиденции Патриарха вывесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное