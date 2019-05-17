Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода БердыеваМатч ТВ 06:33
Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов является кандидатом на пост главного тренера казанской команды. По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Политика
Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise
Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции
В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд
Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Белый дом заподозрил Иран в подготовке к нанесению удара по США
Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа якобы уверены, что Иран готовится развязать войну с Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь
Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке
Обновлено в 09:04
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными
Выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе, признал эксперт организации Иэн Хендерсон.
Обновлено в 10:43
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Футбол
Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не купит Гризманна
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил вариант с покупкой Антуана Гризманна.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Турция и Россия провели первое заседание рабочей группы по Идлибу
В Анкаре 16—17 мая прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
Обновлено в 11:02
Кино
Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
Обновлено в 10:41
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Москве у резиденции Патриарха вывесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 20:15