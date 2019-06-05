Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 14:16

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
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Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионатвчера в 15:08

СМИ: Шаронов может возглавить «Рубин»

Матч ТВвчера в 15:06

СМИ: Новым тренером «Рубина» станет Шаронов

ProstoProSportвчера в 13:33

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спортвчера в 13:45

СМИ назвали имя нового главного тренера «Рубина»

РБКвчера в 14:14

«Рубин» нашел кандидата на замену Бердыеву

Спорт день за днемвчера в 15:59

Кто возглавит «Рубин» после ухода Бердыева? Есть пять кандидатов

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 04:50
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено вчера в 12:36
Общество

Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию

Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Специальный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Космос

Астрономы рассмотрели кольцо вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено вчера в 23:02
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено 04 июня в 22:36
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол

TMW: «Спартак» и «Динамо» поборются за Калдиролу

Защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Месси: средний сын является фанатом «Реала»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала горячее фото топлес

32-летняя жена 48-летнего Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских доказала, что после брака жизнь есть, опубликовав в своем «Инстаграме» горячее фото топлес из душа.
Обновлено в 01:00
Политика

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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