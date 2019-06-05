Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру 14:16
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Путешествия
Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство
"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — считают в Роскачестве.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Ученые заявили о смертельной опасности яиц
Обновлено в 08:07
Политика
Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе
Президент Украины предстал в образе антиимперского проевропейца Новый президент Украины Владимир Зеленский 5 июня завершил свой первый рабочий визит.
Обновлено в 15:08
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел мощный взрыв
Во время проведения контролируемого взрыва на съемочной площадке фильма о Джеймсе Бонде произошло частичное разрушение декорации.
Обновлено в 05:14
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Обновлено в 08:20
Общество
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика
Конгрессмены призвали Трампа продлить ДСНВ
Восемь сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США обратились к президенту страны Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 17:09
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Космос
Самарские школьники познакомились с космосом на экскурсии в планетарии
Самарские школьники узнали больше о космосе на экскурсии в планетарии.
Обновлено в 10:28
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Кино
Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 05:28
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Footmercato.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов
В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.
Обновлено в 16:08
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Здоровье
В Карелии попробуют изменить систему утилизации медотходов
Премьер-министр Карелии поручил Минздраву изменить систему утилизации медицинских отходов в республике.
Обновлено в 14:27
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Футбол
Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
Обновлено в 13:57
Политика
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.
Обновлено в 17:17