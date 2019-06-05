Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 14:16
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена
По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика
Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой
Обновлено в 01:41
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
В Астраханской области сменился временный губернатор
Президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на этот пост Игоря Бабушкина.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Политика
Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом
Вечером Путин и Си Цзиньпин посетят торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между странами.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса
"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Экономика
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Подлодка «Казань» выйдет в море в июле
Обновлено в 03:03
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Экономика
Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ объяснил низкий рост экономики
Глава министерства финансов Антон Силуанов объяснил низкий рост экономики сегодня на ПМЭФ.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
США могут продать Тайваню вооружения на $2 млрд
Соединенные Штаты планируют продать Тайваню оружие на $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Обновлено в 02:53
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Политика
США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин
Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом" и, следовательно, рядом отраслей промышленности РФ, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:51
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53