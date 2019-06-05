Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 14:16

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.

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Футбол «Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).

Происшествия Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Политика В Астраханской области сменился временный губернатор Президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на этот пост Игоря Бабушкина.

Политика Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Происшествия В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.

Политика Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом Вечером Путин и Си Цзиньпин посетят торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

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Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

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Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

Политика США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом" и, следовательно, рядом отраслей промышленности РФ, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).