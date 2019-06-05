Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру 14:16
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
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Общество
Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения
Финансирование от Минкультуры Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian.
Обновлено в 14:42
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика
Депутат Рады: Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье»
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:17
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
Общество
Лагеря и походы в прошлом? Почему чиновники запрещают палатки и костры
Благодаря заботам чиновников палаточные лагеря могут окончательно кануть в Лету.
Обновлено в 10:12
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона «Содержанок»
"РГ" уже писала о том, что сериал "Содержанки", который стал флагманским проектом видеосервиса START и принес ему миллионы просмотров, продлен на второй сезон.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Культура
«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума
Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»
Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20