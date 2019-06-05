Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»Бомбардир.ру 14:16

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
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Источник: Шаронов возглавит «Рубин»

Чемпионат15:08

СМИ: Шаронов может возглавить «Рубин»

Матч ТВ15:06

Кто возглавит «Рубин» после ухода Бердыева? Есть пять кандидатов

Спорт БИЗНЕС Online04:50

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Советский спорт13:45

«Рубин» нашел кандидата на замену Бердыеву

Спорт день за днем15:59

«Бизнес Online»: Шаронов станет главным тренером «Рубина»

Sports.ru12:50

СМИ назвали имя нового главного тренера «Рубина»

РБК14:14
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество

Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения

Финансирование от Минкультуры Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian.
Обновлено в 14:42
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
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Политика

Депутат Рады: Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье»

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:17
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика

Лавров рассказал об общих интересах у России и США

Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 17:26
Общество

Лагеря и походы в прошлом? Почему чиновники запрещают палатки и костры

Благодаря заботам чиновников палаточные лагеря могут окончательно кануть в Лету.
Обновлено в 10:12
Политика

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Обновлено в 14:07
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Кино

Дарья Жук станет режиссером второго сезона «Содержанок»

"РГ" уже писала о том, что сериал "Содержанки", который стал флагманским проектом видеосервиса START и принес ему миллионы просмотров, продлен на второй сезон.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Культура

«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума

Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Футбол

Жиру: был раздражён, узнав, что «Челси» решил приобрести Игуаина

Обновлено в 16:16
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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