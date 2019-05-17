Футбол

Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»Vprognoze.ru 05:15

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева. Ранее стало известно, что Курбан Бердыев по окончании сезона может уйти со своей должности.
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Шаронов может возглавить «Рубин»

Soccer.ru04:18

Карадениз поставил лайк под комментарием о том, что «Рубин» развалили

Спорт БИЗНЕС Online05:15

Шаронов – кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Бомбардир.ру04:09

Шаронов может возглавить «Рубин»

Советский спорт03:47

Шаронов может стать главным тренером «Рубина»

Sport24.ru03:17

Шаронов может возглавить «Рубин»

Sports.ru04:26

Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева

Чемпионат04:04
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:23
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 17:44
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ

Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Обновлено в 02:10
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Макрон сделал скандальное заявление о США

По словам главы Пятой республики, вся власть в США по сути принадлежит крупным частным корпорациям, которые ни от кого не зависят.
Обновлено в 05:02
Политика

Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Петра Порошенко

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:16
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Лазарев рассказал о критике в свой адрес

Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал "Евровидения" с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Виктория Боня о своих высоких доходах: «Я не строю из себя королеву»

Боня является основателем и владельцем бренда одежды Victoria Bonya, который ориентирован на покупателей с доходом выше среднего.
Обновлено в 05:00
Авто

УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»

По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Экономика

«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров стал богаче на 20 млн рублей после рекламы воды

Певец Сергей Шнуров за рекламу минеральной воды получил 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» готовится к запуску

Обновлено в 03:22
Экономика

Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Экономика

В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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