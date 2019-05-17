Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»Vprognoze.ru 05:15

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева. Ранее стало известно, что Курбан Бердыев по окончании сезона может уйти со своей должности.

Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»

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