Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентовЧемпионат 15:11

Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30. Некоторые игроки ещё не вернулись из сборных.

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

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