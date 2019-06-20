Футбол
Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентовЧемпионат 15:11
Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30. Некоторые игроки ещё не вернулись из сборных.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
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Армия и оружие
Иран забрал обломки сбитого беспилотника США
Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.
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РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
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Политика
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
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Политика
Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине
В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин назвал три основных проблемы здравоохранения в России, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 06:14
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Происшествия
Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии
Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
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Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сотрудник торгпредства России погиб в Норвегии
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Шоу-бизнес
Пынзарь накормила сына турецким завтраком
Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Футбол
Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Максимум комфорта и полный контроль. Будущие мамы ‐ о естественных родах в Раменском перинатальном центре
Раменский центр специализируется именно на осложнениях во время беременности и родов.
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Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест
Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Футбол
Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»
Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Спорт
Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию
Обновлено в 13:31
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Футбол
Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове
Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 14:44
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27