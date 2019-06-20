Футбол

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентовЧемпионат 15:11

Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30. Некоторые игроки ещё не вернулись из сборных.
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Роман Шаронов: «„Рубин“ укомплектован лишь на 30 процентов»

Спорт БИЗНЕС Online13:37

Шаронов заявил, что состав «Рубина» укомплектован на 30 процентов

Спорт-Экспресс14:26

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

Чемпионат15:11

Роман Шаронов: «Сейчас „Рубин“ укомплектован только на 30 процентов»

Матч ТВ14:52

Роман Шаронов: «Сейчас „Рубин“ укомплектован только на 30 процентов»

Sportbox.RU14:52

Шаронов — об игре с «Нефтехимиком»: «Рубин» работает неделю, команда не укомплектована на 30%»

Sport24.ru13:10

Шаронов: Команда укомплектована на 30 процентов

Kazanfirst.ru13:09
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