Футбол

Шаронов: «Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни»Sport24.ru 03:47

Роман Шаронов прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина», рассказал о своем тренерском штабе и поблагодарил Курбана Бердыева, при котором он играл в казанской команде.
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Роман Шаронов: «Что-то возьму от Бердыева, что-то будет мое»

КП - Казань06:46

Шаронов: «Рубин» будет играть в комбинационный футбол и в три форварда

РИА Новости06:05

Роман Шаронов: «„Рубин“ для меня очень важен. Наша основная схема – это 4-3-3»

Спорт БИЗНЕС Online03:50

Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни

Чемпионат03:46

Роман Шаронов: «Бердыев поменял мое отношение к футболу»

Спорт-Экспресс03:27

Шаронов: «Хочу, чтобы болельщики „Рубина“ испытали эмоции, которые были в 2008 и 2009 годах»

Sport24.ru04:02
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Происшествия

Под Тулой загорелся торговый центр

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы

В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом Уфы, в результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 12:15
Общество

В понедельник в Петербурге похолодает

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник, 9 июня, в Петербурге похолодает.
Обновлено в 11:24
Общество

Синоптики объявили о начале купального сезона в Москве и Подмосковье

Ранее Вильфанд рассказал "Интерфаксу" о погоде на следующей неделе, отметив, что в целом она будет жаркой.
Обновлено в 06:56
Политика

Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
Обновлено в 11:20
Футбол

Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги наций

Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре

Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 12:47
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде

Обновлено в 10:52
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей

В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Общество

Британские власти задумали купить дом Скрипаля

Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями.
Обновлено в 11:55
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Музыка

Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Обновлено в 01:20
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Политика

ЕС выступил с заявлением по ситуации в Молдавии

Евросоюз принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии, готов работать с демократически законным кабинетом министров и призывает к спокойствию и сдержанности, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы

Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек

Обновлено в 02:29
Общество

Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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