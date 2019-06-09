Футбол
Шаронов: «Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни»Sport24.ru 03:47
Роман Шаронов прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Рубина», рассказал о своем тренерском штабе и поблагодарил Курбана Бердыева, при котором он играл в казанской команде.
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Роман Шаронов: «„Рубин“ для меня очень важен. Наша основная схема – это 4-3-3»
Спорт БИЗНЕС Online03:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Под Тулой загорелся торговый центр
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы
В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом Уфы, в результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 12:15
Общество
В понедельник в Петербурге похолодает
По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник, 9 июня, в Петербурге похолодает.
Обновлено в 11:24
Общество
Синоптики объявили о начале купального сезона в Москве и Подмосковье
Ранее Вильфанд рассказал "Интерфаксу" о погоде на следующей неделе, отметив, что в целом она будет жаркой.
Обновлено в 06:56
Политика
Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
Обновлено в 11:20
Футбол
Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги наций
Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре
Как добавили в полиции, по предварительной информации, водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 12:47
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено в 10:52
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе
После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Наука
Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
Во Франции обнаружили доисторический камень, возраст которого примерно составляет 12 тысяч лет, с нанесенными на нем рисунками лошади и других животных.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей
В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Общество
Британские власти задумали купить дом Скрипаля
Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями.
Обновлено в 11:55
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Политика
ЕС выступил с заявлением по ситуации в Молдавии
Евросоюз принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии, готов работать с демократически законным кабинетом министров и призывает к спокойствию и сдержанности, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы
Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек
Обновлено в 02:29
Общество
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов
Обновлено в 09:13
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45