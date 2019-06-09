Футбол
Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизниЧемпионат 03:46
Все зависит от игроков, от того, как они выстроены. Курбан Бекиевич Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и изменил мое отношение к футболу.
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Роман Шаронов: «„Рубин“ для меня очень важен. Наша основная схема – это 4-3-3»
Спорт БИЗНЕС Online03:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
Гаджеты
ARM на заметку: Qualcomm инвестировала в разработчика процессоров RISC-V
За последние пару лет популярность RISC-V выросла настолько, что в первого серьёзного разработчика решений на RISC-V компанию SiFive инвестировали многие крупнейшие игроки на рынке электроники: Samsung, Intel, Western Digital и другие.
Обновлено в 04:41
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, счёл «понятия» важнее писаных правил
Есть «понятия», они для меня часто важнее «писанных» правил.
Обновлено в 07:22
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду
Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Спорт
В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА
Обновлено в 08:31
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах
В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на весенних выборах президента.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Москве горит двухэтажное здание на площади 250 квадратных метров
Двухэтажное административное здание загорелось на площади порядка 250 квадратных метров на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:50
Политика
В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона
"Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.
Обновлено в 07:45
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Армия и оружие
Юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что Вооруженные силы Украины подвергли мощному обстрелу южное направление Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Футбол
Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом
В Сети появились отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, с адвокатом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
Горбачев открестился от гонений на прототипа героя «Чернобыля»
В сериале HBO "Чернобыль" карьера ученого Валерия Легасова прекратилась после того, как он изложил свою версию катастрофы.
Обновлено в 08:26