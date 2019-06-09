Футбол

Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизниЧемпионат 03:46

Все зависит от игроков, от того, как они выстроены. Курбан Бекиевич Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и изменил мое отношение к футболу.
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Роман Шаронов: «Что-то возьму от Бердыева, что-то будет мое»

КП - Казань06:46

Шаронов: «Рубин» будет играть в комбинационный футбол и в три форварда

РИА Новости06:05

Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни

Чемпионат03:46

Роман Шаронов: «„Рубин“ для меня очень важен. Наша основная схема – это 4-3-3»

Спорт БИЗНЕС Online03:50

Роман Шаронов: «Бердыев поменял мое отношение к футболу»

Спорт-Экспресс03:27

Шаронов: «Хочу, чтобы болельщики „Рубина“ испытали эмоции, которые были в 2008 и 2009 годах»

Sport24.ru04:02
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Гаджеты

ARM на заметку: Qualcomm инвестировала в разработчика процессоров RISC-V

За последние пару лет популярность RISC-V выросла настолько, что в первого серьёзного разработчика решений на RISC-V компанию SiFive инвестировали многие крупнейшие игроки на рынке электроники: Samsung, Intel, Western Digital и другие.
Обновлено в 04:41
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Голунов дал интервью «Дежурной части»

Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

Обновлено вчера в 17:40
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Главврач больницы, где осматривали Голунова, счёл «понятия» важнее писаных правил

Есть «понятия», они для меня часто важнее «писанных» правил.
Обновлено в 07:22
Политика

Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду

Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Футбол

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Спорт

В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА

Обновлено в 08:31
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на весенних выборах президента.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей

Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Политика

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Происшествия

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Москве горит двухэтажное здание на площади 250 квадратных метров

Двухэтажное административное здание загорелось на площади порядка 250 квадратных метров на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:50
Политика

В Кишиневе завершился митинг Демпартии против Додона

"Наш мирный митинг завершился, кому пора домой - прошу спокойно разойтись", - заявил лидер Владимир Плахотнюк.
Обновлено в 07:45
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Армия и оружие

Юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что Вооруженные силы Украины подвергли мощному обстрелу южное направление Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Футбол

Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

В Сети появились отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, с адвокатом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Происшествия

Горбачев открестился от гонений на прототипа героя «Чернобыля»

В сериале HBO "Чернобыль" карьера ученого Валерия Легасова прекратилась после того, как он изложил свою версию катастрофы.
Обновлено в 08:26
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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