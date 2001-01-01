Футбол

Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКАМатч ТВ 15:37

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Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
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Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА

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