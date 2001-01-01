Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКАМатч ТВ 15:37
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей
В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе
По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.
Обновлено в 16:04
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Шоу-бизнес
Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей
По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Экономика
Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti)
Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.
Обновлено в 17:06
Политика
Ирак отказался дружить с США против Ирана
Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Ирак не собирается "дружить" с США против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Футбол
Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»
Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
В России реформируют систему ПВО
Цель новых полков заключается в защите стратегически важных военных объектов, а также усиление действующих на данный момент систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 02:17
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40