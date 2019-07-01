Футбол

Шарлия перешел в ЦСКА на правах арендыРИА Новости 29 июня в 08:53

Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.
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