Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.

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Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

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