Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах арендыРИА Новости 29 июня в 08:53
Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Общество
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Свыше 55 тыс. человек заболели корью на Украине с начала года
На Украине с начала 2019 года корью заболели более 55 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья страны.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Политика
МИД отложил отмену виз для граждан Грузии
Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве
Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Происшествия
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей
На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский встретится с Волкером в Канаде
Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Политика
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено в 16:34
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Футбол
Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»
По большому счету, всю игру гнули свою линию.
Обновлено в 15:32
Путешествия
В Таиланде введут обязательное страхование для туристов
В Таиланде до конца года введут обязательное страхование для иностранных туристов, пишет Bangkok Post со ссылкой на Комиссию по страхованию.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Технологии
Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.
Обновлено в 16:26