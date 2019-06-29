Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах арендыРИА Новости 08:53
Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
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Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
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