Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах арендыРИА Новости 08:53
Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Общество
Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым
В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.
Обновлено в 09:20
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Политика
Термостакан Путина за ужином на G20 попал на видео
На торжественном ужине на саммите G20 внимание присутствующих привлек белый термостакан, который использовал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 14:24
Театры
Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол
Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»
О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Общество
Медведев утвердил список запрещенных для содержания животных
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено вчера в 01:52
Космос
Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле
Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина
Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина.
Обновлено в 12:11
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Происшествия
Самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Анталья был вынужденно срочно приземлиться в столичном Внуково из-за пассажира.
Обновлено в 12:20
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Атомную подлодку «Омск» передали Тихоокеанскому флоту России
Атомная подводная лодка «Омск» была передана Тихоокеанскому флоту России после модернизации, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Около 2000 офицеров выпустились в Военно-воздушная академия в Воронеже
В Воронеже состоялся самый масштабный выпуск офицеров из ВУЗов Минобороны России. Мероприятие прошло на центральной городской площади.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Фото окровавленной Джоли слили в Сеть
В интернете появились снимки, на которых окровавленная актриса в штанах цвета хаки и массивных ботинках идет по съемочной площадке.
Обновлено вчера в 02:40
Космос
Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00