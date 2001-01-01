Футбол

Шарлия извинился за поражение ЦСКА от «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 09:59

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и все. Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и провести следующий матч качественнее.
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