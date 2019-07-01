Футбол

Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»Soccer.ru 05:41

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё. Мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и следующий матч провести лучше.
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