Теннис

Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв ВозняцкиРИА Новости 02:09

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
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Мария Шарапова: «Знала, что меня ожидает тяжелый матч»

Матч ТВ03:15

Возняцки: «Сделала в игре с Шараповой все, что смогла. Но этого не хватило»

Sport24.ru04:14

Шарапова сыграет против действующей чемпионки Australian Open

Газета Metro16 января в 10:43

«Прониклась любовью к битве». Шарапова – о победе над Возняцки

Спорт-Экспресс04:34

Мария Шарапова после победы над Возняцки: Ради таких матчей я тренируюсь

Советский спорт03:14

Чакветадзе: Возняцки была под давлением, а Шараповой снова захотелось играть

Чемпионат03:47

Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская газета02:42

Шарапова «настучала» Каролине Возняцки на Australian Open

Вести.UZ02:23
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Происшествия

Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34

Обновлено в 04:09
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Происшествия

Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено вчера в 17:56
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

В пятницу, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. ЧП случилось в воздухе в ходе полетов.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Обновлено в 02:24
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Обновлено в 00:42
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Космос

В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект

Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Авто

На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Теннис

Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Возняцки

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
Обновлено в 02:09
Космос

Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Названа предварительная причина столкновения двух Су-34

Предварительной причиной столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем названа ошибка экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 04:16
Технологии

Rambler перевыпустит «Живой журнал»

Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Политика

Нафтогаз выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 03:55
Транспорт

Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье

Опубликовано видео с места трагедии, на кадрах видна искореженная машина и завалы из кирпичей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:43
Авто

Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Политика

В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину

Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что оснований не пускать российскую телеведущую Ксению Собчак в страну не было.
Обновлено в 04:01
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