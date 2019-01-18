Теннис

Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open ВозняцкиТАСС 02:09

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла датчанку Каролин Возняцки в третьем круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
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Мария Шарапова
Понимаю, что зрители будут болеть против меня, но я выхожу сюда для того, чтобы соревноваться. Надеюсь, все придут и посмотрят наш матч.
— Мария Шарапова, российская теннисисткаRT на русском 05:03

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