Политика
Шантаж Климкина относительно возвращения в ПАСЕ не впечатлил — СлуцкийREGNUM 12:35
В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины Павла Климкина относительного возможного участия России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России
Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Навальный сообщил, что его отпустили из полиции
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции после задержания на марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
Обновлено в 14:27
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Обновлено в 07:27
Авто
Появились первые рендеры нового Kia Sorento
В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Трамп сообщил о закупке Польшей истребителей F-35
Президент США Дональд Трамп анонсировал закупку Польшей множества истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Обновлено в 12:48
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
В Судане произошла попытка госпереворота
В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:28
Игры
Иньеста представил PES 2020 с Роналдинью и Месси на обложке
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Технологии
WhatsApp намерен судиться с пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.
Обновлено в 05:40
Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54