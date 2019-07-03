Футбол

«Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере хавбека «Спартака» ФернандоSoccer.ru 03:57

Сообщается, что «Спартак» ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по трансферу полузащитника красно-белых Фернандо. Китайский клуб имеет достаточно средств для проведения трансфера (около 30 миллионов евро) и остро нуждается в центральном полузащитнике такого класса.
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«Спартак» и «Шанхай Шеньхуа» ведут переговоры по трансферу Фернандо

«Шанхай Шеньхуа» имеет достаточно средств для проведения дорогого трансфера (около 30 миллионов евро) и остро нуждается в креативном центральном полузащитнике. При этом китайский клуб в переговорах со «Спартаком» рассчитывает уложиться в 15 миллионов евро.
Sport24.ru03:32

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