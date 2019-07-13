Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евроProstoProSport 02:46
Как сообщает Globo Esporte, «Шанхай Шеньхуа» предлагал красно-белым за трансфер 27-летнего хавбека 10 млн евро, однако москвичей эта сумма не устроила. Теперь китайцы готовы удовлетворить желание «Спартака» получить за переход бразильца 20 млн евро. Фернандо играет за «Спартак» с 2016 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом
Футбольный клуб "Краснодар" подписал соглашение с шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Porsche сохранит верность традиционным агрегатам
Именно атмосферники и механика, по мнению Преунингера, являются душой GT-моделей и источником удовольствия для их водителей.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе
На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Общество
Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках
Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»
Ранее главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что к сожалению, Хамес еще не перешел в итальянский клуб.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 07:49
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Культура
Филиал музея «Кижи» в Петербурге откроется в конце 2020 года
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Транспорт
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам
Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Петербурге нашли тело телеоператора
РИА со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает об обнаружении в Санкт-Петербурге тела видеооператора, работавшего с городскими телеканалами.
Обновлено в 06:17
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
«Сассуоло» объявил о трансфере Капуто
Пресс-служба "Сассуоло" объявила о трансфере нападающего "Эмполи" Франческо Капуто. Сегодня состоится презентация игрока.
Обновлено в 06:00
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48