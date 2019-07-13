Футбол

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евроProstoProSport 02:46

Как сообщает Globo Esporte, «Шанхай Шеньхуа» предлагал красно-белым за трансфер 27-летнего хавбека 10 млн евро, однако москвичей эта сумма не устроила. Теперь китайцы готовы удовлетворить желание «Спартака» получить за переход бразильца 20 млн евро. Фернандо играет за «Спартак» с 2016 года.
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СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Матч ТВ02:48

«Шанхай Шеньхуа» может заплатить «Спартаку» 20 миллионов евро за Фернандо

Советский спорт04:15

«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо

РИА Новости03:18

СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Sportbox.RU02:48

«Шанхай Шеньхуа» готовит «Спартаку» новое предложение о покупке Фернандо

Sport24.ru02:37

«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн

Чемпионат02:20

Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
Происшествия

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
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Авто

Porsche сохранит верность традиционным агрегатам

Именно атмосферники и механика, по мнению Преунингера, являются душой GT-моделей и источником удовольствия для их водителей.
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Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник.
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Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

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На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
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Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
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На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
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Футбол

Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»

Ранее главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что к сожалению, Хамес еще не перешел в итальянский клуб.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.
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Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
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Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

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В Петербурге нашли тело телеоператора

РИА со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает об обнаружении в Санкт-Петербурге тела видеооператора, работавшего с городскими телеканалами.
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На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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