Футбол

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евроProstoProSport 02:46

Как сообщает Globo Esporte, «Шанхай Шеньхуа» предлагал красно-белым за трансфер 27-летнего хавбека 10 млн евро, однако москвичей эта сумма не устроила. Теперь китайцы готовы удовлетворить желание «Спартака» получить за переход бразильца 20 млн евро. Фернандо играет за «Спартак» с 2016 года.
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«Шанхай Шеньхуа» готовит «Спартаку» новое предложение о покупке Фернандо

Sport24.ru02:37

СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Sportbox.RU02:48

«Шанхай Шэньхуа» предложил 10 млн евро за игрока «Спартака»

Евро-футбол.ру02:40

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро

ProstoProSport02:46

СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Матч ТВ02:48

«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн

Чемпионат02:20

Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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