Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евроProstoProSport 02:46
Как сообщает Globo Esporte, «Шанхай Шеньхуа» предлагал красно-белым за трансфер 27-летнего хавбека 10 млн евро, однако москвичей эта сумма не устроила. Теперь китайцы готовы удовлетворить желание «Спартака» получить за переход бразильца 20 млн евро. Фернандо играет за «Спартак» с 2016 года.
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Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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