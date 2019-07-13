Футбол

«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за ФернандоРИА Новости 03:18

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.
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«Шанхай Шеньхуа» готовит «Спартаку» новое предложение о покупке Фернандо

Sport24.ru02:37

Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 20:28

«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо

РИА Новости03:18

СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Sportbox.RU02:48

СМИ: «Шанхай Шэньхуа» повысит предложение «Спартаку» по Фернандо до 20 миллионов

Матч ТВ02:48

«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн

Чемпионат02:20

«Шанхай Шеньхуа» может заплатить «Спартаку» 20 миллионов евро за Фернандо

Советский спорт04:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка

Во Владивостоке проходит фестиваль «Экологически чистое творчество»

По мысли организаторов, смотр позволит познакомиться с достижениями коллективов широкой публике.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье

В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Транспорт

По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки

По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено вчера в 03:53
Политика

Невестка Ющенко причастна к краже миллиарда из банков Молдовы

Бывшая невестка экс-главы Украины Виктора Ющенко Елизавета оказалась причастна к краже миллиарда из банков Молдовы.
Обновлено в 05:31
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика

«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку

После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Технологии

На портале госуслуг появится сервис по исполнительному производству

В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.
Обновлено в 06:01
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию

В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено вчера в 11:02
Спорт

Булаев выиграл Универсиаду в стрельбе из лука

Обновлено вчера в 11:01
Транспорт

45 км тоннелей метро построят в Москве в 2019 году

Около 45 километров тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве, в настоящее время уже построено 22 километра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Обновлено в 05:18
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
Обновлено в 06:07
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.
Обновлено в 05:41
Политика

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
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