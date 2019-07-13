Футбол
«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за ФернандоРИА Новости 03:18
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «Шанхай Шеньхуа» предложил «Спартаку» за Фернанду 10 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка
Во Владивостоке проходит фестиваль «Экологически чистое творчество»
По мысли организаторов, смотр позволит познакомиться с достижениями коллективов широкой публике.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье
В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Транспорт
По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары
Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки
По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Невестка Ющенко причастна к краже миллиарда из банков Молдовы
Бывшая невестка экс-главы Украины Виктора Ющенко Елизавета оказалась причастна к краже миллиарда из банков Молдовы.
Обновлено в 05:31
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика
«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку
После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Технологии
На портале госуслуг появится сервис по исполнительному производству
В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.
Обновлено в 06:01
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию
В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено вчера в 11:02
Спорт
Булаев выиграл Универсиаду в стрельбе из лука
Обновлено вчера в 11:01
Транспорт
45 км тоннелей метро построят в Москве в 2019 году
Около 45 километров тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве, в настоящее время уже построено 22 километра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Обновлено в 05:18
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
Обновлено в 06:07
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами
Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.
Обновлено в 05:41
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48